За нарушения в столовых рязанские школы оштрафовали на 1,2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:53 2018-11-14T10:53:47+03:00

Продукты полностью соответствуют нормам, а вот готовые блюда – не всегда

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Управление Роспотребнадзора по Рязанской области отчиталось о проверках в детсадах, школах и колледжах региона. По информации пресс-службы ведомства, горячим питанием обеспечены 91,4% обучающихся, в начальных классах – почти 99%.

За 9 месяцев этого года специалисты провели 340 проверок в столовых. Во всех случаях пробы исследовали в лаборатории. Из 687 проб готовых блюд 1% не соответствовал нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

978 проб проверили на калорийность и полноту вложения сырья, в итоге брак составил 4%. На содержание витамина С исследовали 86 проб готовых блюд – здесь все в порядке. Кроме этого в лабораторию отправили 369 проб продуктов, здесь также без отклонений.

По организации производства больше всего вопросов возникло к работе с кухонным инвентарем, несоблюдению правил личной гигиены сотрудниками, ведению медико-санитарной документации.

– За нарушения санитарного законодательства на ответственных лиц возбуждено 270 дел об административных правонарушениях. Общая сумма штрафов 1 240 000 рублей, – говорится в сообщении.

О нарушениях в столовых можно сообщать на сайт Роспотребнадзора, в его территориальные отделы, а также на «горячую линию» 8-800-100-22-62.