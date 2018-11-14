Заключенный рязанской колонии удлинил себе срок одним ударом

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-14T10:06:35+03:00

Пострадал надзиратель, сопровождавший его из медкабинета в камеру

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В Скопинском районе перед судом предстал заключенный исправительной колонии №3 (строго режима). Он обвинялся в нанесении побоев надзирателю.

Судя по тому, что мужчина содержался в едином помещении камерного типа, он и ранее доставлял администрации немало хлопот. 30 января он по дороге из медицинского кабинета в камеру резко развернулся и пошел обратно, а попытавшегося ему помешать сотрудника учреждения ударил кулаком в область верхней губы.

- Подсудимый никак не выразил своего отношения к предъявленному обвинению, ограничившись молчанием, и отказался от дачи показаний на предварительном следствии и в судебном заседании, - говорится в релизе.

Исследовав доказательства, зека признали виновным и наказали его 6 годами лишения свободы, которые при частичном сложении с неотбытой частью срока дали 9 лет (притом что изначально он был приговорен к 8).