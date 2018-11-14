2018-11-14T10:00:51+03:00
Происшествия

За день в Рязанской области сгорели пять домов – погибли два человека

Обе женщины пенсионного возраста
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Фото: Издательство «Пресса».Фото: Издательство «Пресса».
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Во вторник, 13 ноября, в Рязанской области горели пять домов, в двух случаях погибли люди, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Первая трагедия случилась в 7 утра в Ряжском районе – в поселке Колесницкий сгорел деревянный дом, погибла 89-летняя хозяйка.

Спустя 2,5 часа загорелся дом в поселке Октябрьский Михайловского района. С огнем боролись три пожарных расчета, пострадавших нет.

В 14.20 в поселке Красный Холм Шиловского района вспыхнули кирпичный дом и сарай. На месте работали три пожарных расчета. Здесь погибла 77-летняя женщина.

Через три часа дом загорелся в деревне Филино Клепиковского района, а буквально 9 минут спустя поступило сообщение о пожаре в селе Красное Пронского района. Здесь, к счастью, никто не пострадал.

Вечером же загорелась квартира в Рязани. С огнем боролись пять расчетов, на пожаре никто не пострадал.

Помимо жилья в «богатой» сводке за 13 число – автомобиль: машина сгорела утром в поселке Каширин Александро-Невского района.

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