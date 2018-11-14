Рязанку с возможной потерей памяти нашли живой

СЕГОДНЯ 08:58 2018-11-14T09:00:04+03:00

Об окончании поисков объявлено через несколько часов после публикации ориентировки

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74-летняя Людмила Киц найдена живой. Сообщение об этом опубликовал поисково-спасательный отряд LizaAlert.

Ранее, днем 13 ноября, волонтеры распространили ориентировку, согласно которой пропавшая женщина могла потерять память и не ориентироваться в пространстве. Сведений о ее местонахождении не было с понедельника, 12-го числа.

Об окончании поисков было объявлено через несколько часов после их начала.