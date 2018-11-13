2018-11-13T19:12:33+03:00
Происшествия

Авария с переворотом на рязанском путепроводе попала на камеру видеонаблюдения

Ролик обнародовали на сайте YouTube
Роман ДОРОФЕЕВ
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Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в понедельник вечером, 12 ноября, в Рязани на путепроводе на улице Есенина произошло ДТП с участием трех автомобилей. Lada Priora, двигавшаяся со стороны улицы Халтурина, при повороте направо (на путепровод) врезалась в Ford Focus. От удара иномарку отбросило на Opel Astra, а отечественный автомобиль перевернулся.

Вечером во вторник, 13 ноября, на сайте YouTube в группе «Дороги Рязани» появилась запись момента столкновения. На ролике видно, как автомобиль Lada Priora выезжает на перекресток на большой скорости…

Виновник ДТП сбежал с места происшествия.

Рязань. ДТП на путепроводе. ..

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