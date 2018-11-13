2018-11-13T19:37:18+03:00
Общество

В «Новогодней деревне» рязанцев ждут Дед Мороз, каток и пирожки

Праздничные объекты обустроят в Лесопарке
Мария БЛИНОВА
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Грядущей зимой в Рязани появится новая площадка для отдыха горожан – в Лесопарке готовят к открытию «Новогоднюю деревню», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Объект хотят сделать круглогодичным и многофункциональным, а впервые заработать он должен в середине декабря. Откроет «Новогоднюю деревню» парад Дедов Морозов, просуществует же этот формат новой площадки до окончания зимних каникул.

Горожан здесь ждут фотозоны, выставки детских рисунков и крупные общегородские праздники, в том числе – гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок», Старый Новый год и другие.

В «Новогодней деревне» будут отдельный домик для почты Деда Мороза и Снегурочки, каток, две горки – для взрослых и детей, сцена для концертных программ и многое другое. И, конечно, в Лесопарке установят елку и оборудуют праздничную иллюминацию.

Кстати, в прошлом году резиденцию Деда Мороза в центре Рязани посетили более 30 тысяч человек. На этот раз власти рассчитывают на никак не меньший поток, а потому планируют организовать бесплатную доставку горожан из отдаленных районов облцентра – в выходные дни и во время зимних каникул пустить сюда специальный новогодний автобус.

Свои предложения по концепции новой площадки рязанцы могут отправлять на электронную почту управления культуры горадминистрации ukr16@yandex.ru, а также высказать пожелания по телефону 25-50-13. Автора самой креативной идеи ждет подарок от управления.

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