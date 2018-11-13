В жилых комплексах от «Мармакс» рязанцам предлагают отделку «white box»

СЕГОДНЯ 17:59 2018-11-13T18:00:03+03:00

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Девелопер «Мармакс» рассказал рязанцам об особенностях отделки стен «WHITE BOX» на примере своих комплексов – «Наследие Современности» и «ДОСТОЯНИЕ на Чапаева».

Специалисты компании отмечают: стены каждого из жилых пространств отделаны высококачественными европейскими материалами в обеспыленном состоянии, что касается напольного покрытия – на полу по уровню выполнена фибро-цементная стяжка.

– Владельцам квартир не придется вкладывать средства на снятие покрытия стен или пола после приобретения недвижимости – они ровные и готовы к нанесению декоративного покрытия: венецианской штукатурки, обоев, краски. Жителям остается лишь определиться с дизайном квартиры, – рассказали в пресс-службе компании «Мармакс».

Подробнее по телефону отдела продаж: 500-005.

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