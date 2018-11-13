Рязанские полицейские разыскивают очевидцев трагического ДТП на улице Интернациональной

СЕГОДНЯ 16:43 2018-11-13T16:46:04+03:00

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Следственное управление УМВД России по Рязанской области разыскивает очевидцев трагического ДТП. В пятницу, 9 ноября, в 18.30 в Рязани на улице Интернациональной 38-летний рязанец, управляя автомобилем Mitsubishi, сбил 71-летнюю жительницу областного центра. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия. По предварительной информации, она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП просят обращаться по телефону (4912) 29-97-56 или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12, корпус 1.