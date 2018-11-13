В честь столетия Рязанского десантного училища выпущена почтовая марка

СЕГОДНЯ 16:28 2018-11-13T16:51:13+03:00

За всю его историю такое событие произошло впервые

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13 ноября в почтовое обращение вышла марка, посвященная столетию Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного дважды краснознаменного командного училища имени генерала В.Ф. Маргелова (РВВДКУ). Приобрести марку, на которой изображена эмблема училища, можно в отделениях Почты России по всей стране.

Церемония гашения марки состоялась в уникальном Рязанском музее истории ВДВ, не имеющем аналогов в мире. В ней приняли участие заместитель командующего воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Андрей Холзаков, губернатор Рязанской области Николай Любимов, начальник училища генерал-майор Алексей Рагозин, директор УФПС Рязанской области Петр Качан, а также ветераны воздушно-десантных войск.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения с фиксированной датой для Рязани и Москвы. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Кроме того, подарком для всех десантников и гостей праздника стали дизайнерские открытки-сувениры, выпущенные Почтой России.

– Мы благодарны Почте России за вклад в прославление нашего училища – за всю его 100-летнюю историю оно впервые удостоено такой чести, – сказал генерал-майор Алексей Рагозин.