Площадь Ленина в Рязани ради юбилея десантного училища перекроют дважды

СЕГОДНЯ 16:19 2018-11-13T16:21:12+03:00

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Самым массовым мероприятием в честь 100-летия Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища станет праздник «Служу России» на площади Ленина. Ему будет предшествовать репетиция, ради которой проезжую часть перекроют на несколько часов - с 21.30 14 ноября до 01.00 15 ноября.

Основные празднества состоятся 17 ноября. В этот день площадь будет недоступна для транспорта с 10.30 до 15.30.

Указанные ограничения нужно учитывать не только автомобилистам, но и пассажирам городского транспорта, так как последуют изменения в маршрутах движения автобусов, троллейбусов и маршруток.

Транспортный поток примут на себя улицы Семинарская и Маяковского. Подробнее – ниже и на сайте администрации Рязани.

1. МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса»:

- троллейбусы маршрута №1 при движении из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до разворотного круга на площади Мичурина и обратно;

- троллейбусы маршрута №3 следуют от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новая, Есенина, через площадь Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) – 2 троллейбуса;

- троллейбусы маршрута №5 (наружный) от конечной остановки «ул. Строителей» следуют по своему маршруту до разворотного круга на площади Театральная, далее по улице Есенина, через площадь Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

- троллейбусы маршрута №5 (внутренний) следуют по направлению «ул. Строителей» - «ул. Дзержинского» – «ул. Строителей»;

- троллейбусы маршрута №8 в прямом и обратном направлении на участке пути между остановками «Дом художника» и «Кальное» следуют по улице Маяковского, через площадь Мичурина, улицам Есенина, Горького, Новая, на остальных участках по своему маршруту;

- троллейбусы маршрута №10 из Московского района следуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского, через площадь Мичурина, улице Есенина до площади Театральная и обратно.

14 ноября троллейбусы маршрута № 6 следуют по маршруту №12.

17 ноября с 05.00 до 14.36 движение троллейбусов будет приостановлено до момента открытия движения транспорта по площади Ленина.

2. МУП города Рязани «Рязанская автоколонна №1310»:

- автобусы маршрутов №№1, 7, 11, 13, 17, 18, 21, 23 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенная и Семинарская, далее по своим маршрутам.

3. Коммерческие перевозчики:

- автобусы маршрутов №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 следуют со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенная и Семинарской, далее по своим маршрутам;

- автобусы маршрута №41 на участке пути между остановками «Дом художника» и «Детский мир» следуют по улицам Сенная и Семинарская (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту;

- автобусы маршрутов №№31, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны площади Театральная следуют по улицам Семинарская и Сенная, далее по своим маршрутам.