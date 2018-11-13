За год реальные доходы рязанцев рухнули почти на 16%
При этом средняя зарплата жителей области почти на 10 тысяч рублей меньше всероссийской
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Если верить данным Рязаньстата, в минувшем сентябре денежные доходы жителей Рязанской области по сравнению с тем же периодом 2017 года уменьшились на 10%. При этом реальные доходы (с учетом налогов и инфляции), по той же информации, снизились на 15,7%.
Считается, что на товары и услуги люди стали тратить на 12% больше средств. Если в 2017-м на эти траты приходилось 66,6% дохода среднестатистического рязанца, то в этом - почти 79%. Еще 12% дохода съедают обязательные платежи.
Кстати, в сентябре наши земляки заработали в среднем 23540 рублей, а это почти на десять тысяч меньше средней зарплаты по стране.