На пожаре в рязанском поселке погибла 89-летняя женщина
В семь часов утра во вторник, 13 ноября, на пульт дежурного поступила информация о пожаре в поселке Колесницкий Ряжского района. Горел жилой деревянный частный дом. Пламя практически полностью уничтожило строение, обрушилась шиферная кровля.
Издательство «Пресса» сообщает, что при разборке завалов пожарные нашли тело 89-летней хозяйки дома. Уточняется, что женщина проживала одна, ее обслуживал социальный работник.
По предварительной версии, трагедия произошла из-за неполадок с электрикой.
На тушении пожара были задействованы два пожарных автомобиля и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.
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