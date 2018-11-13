2018-11-13T15:10:14+03:00
Происшествия

На пожаре в рязанском поселке погибла 89-летняя женщина

ЧП произошло в Ряжском районе
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
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В семь часов утра во вторник, 13 ноября, на пульт дежурного поступила информация о пожаре в поселке Колесницкий Ряжского района. Горел жилой деревянный частный дом. Пламя практически полностью уничтожило строение, обрушилась шиферная кровля.

Издательство «Пресса» сообщает, что при разборке завалов пожарные нашли тело 89-летней хозяйки дома. Уточняется, что женщина проживала одна, ее обслуживал социальный работник.

По предварительной версии, трагедия произошла из-за неполадок с электрикой.

На тушении пожара были задействованы два пожарных автомобиля и пять человек личного состава Государственной противопожарной службы.

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