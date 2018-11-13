В Рязани пропала женщина с возможной потерей памяти

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-13T14:52:07+03:00

Опубликована ориентировка с описанием ее внешности

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Поисково-спасательный отряд LizaAlert опубликовал ориентировку на Людмилу Ефимовну Киц (Егорову). Как отмечается, 73-летняя женщина не ориентируется в пространстве и, возможно, потеряла память.

Местонахождение пропавшей остается неизвестным с 12 ноября.

Ее приметы: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы светло-русые с сединой, глаза серые. Одета Людмила Ефимовна была в светло-серую вязаную шапку с цветком, светло-серую куртку, бежевую юбку и черные сапоги.

С информацией, которая может помочь в поисках, волонтеры просят обращаться по телефону 8(800)700-54-52 или в полицию.