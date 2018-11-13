В Рязанской военной прокуратуре опровергли информацию о пожаре
По словам представителей ведомства, было только задымление
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В понедельник, 12 ноября, в социальных сетях сообщалось о пожаре в здании военной прокуратуры Рязанского гарнизона на Первомайском проспекте.
Однако 13 ноября в ведомстве опровергли данную информацию, подчеркнув, что открытого горения не наблюдалось, было лишь задымление здания. Никакого ущерба ведомству не причинено, никто из сотрудников во время нештатной ситуации не пострадал.
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