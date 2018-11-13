2018-11-13T14:06:17+03:00
Звезды

Рязанцев приглашают на концерт Ярослава Сумишевского

Артист посетит наш город через две недели
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Во вторник, 27 ноября, на сцене МКЦ выступит «Народный Артист Интернета» – Ярослав Сумишевский.

К своему 35-летию Ярослав подготовил новую и яркую программу «Сумишествие». На концерте в Рязани он исполнит свои новые композиции и, конечно, так полюбившиеся всем хиты.

Ярослав Сумишевский – основатель и бессменный ведущий лучшего интернет-проекта «Народный Махор» (по версии премии Рунета-2016), участник шоу Первого Канала «Три Аккорда», призер Радио Шансон, обладатель невероятно красивого голоса и просто талантливый артист. Вместе со своей группой Махор-Бэнд он посетил с концертами уже более 120 городов.

– Все выступления неизменно проходят в уютной и теплой атмосфере, – сообщают организаторы. – Зрителей ждут живой звук и непередаваемые эмоции.

Начало концерта в 19.00. Подробности и билеты здесь.

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