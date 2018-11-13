2018-11-13T13:56:02+03:00
Происшествия

Рязанка не выжила после наезда «Нивы»

Ее жизнь оборвалась в карете «скорой»
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: 62.мвд.рфФото: 62.мвд.рф
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12 ноября в Захаровском районе «Нива» (ВАЗ-2121) задавила жительницу села Плахино. Пресс-служба областного УМВД сообщает, что обстоятельства ДТП уточняются.Известно лишь, что все произошло в 17.30.

В результате случившегося 63-летняя женщина скончалась. Ее успели погрузить в машину «скорой помощи», однако по пути в больницу пациентка скончалась.

Это единственный летальный исход на рязанских дорогах за минувшие сутки. Еще в пяти ДТП пострадали 7 человек.

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