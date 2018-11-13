2018-11-13T14:16:39+03:00
Общество

Президент Владимир Путин поздравил Рязанское училище ВДВ с юбилеем

Об этом сообщил телеканал «Россия 24»
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В среду, 13 ноября, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище отмечает 100-летие со дня свое основания. С утра в эфире телеканала «России 24» появилась бегущая строка, информирующая телезрителей о том, что Президент РФ Владимир Путин поздравил Рязанское училище ВДВ с юбилеем.

В телеграмме, адресованной преподавателям и курсантам, сообщается, что училище по праву считается одним из самых престижных военных вузов страны.

Со стороны редакции напомним, что основные торжества, посвященные этой знаменательной дате, пройдут в Рязани в субботу, 17 ноября, на площади Ленина. Начало в 10.00.

Также одним из значимых событий праздника станет открытие обновленного музея истории Воздушно-десантных войск.

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