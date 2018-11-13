Инициатор крупного ДТП в Рязани вылез из перевернутой машины и сбежал

СЕГОДНЯ 12:24 2018-11-13T12:29:00+03:00

Движение в этой части города встало наглухо, а ругаться было не на кого

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В понедельник, 12 ноября, около 17.50 в Рязани на улице Есенина произошло ДТП с участием трех машин, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Подъезжая к путепроводу через железную дорогу автомобиль «Лада Приора», по предварительной информации, поворачивая налево, выехал на встречку и врезался в стоящие легковушки Ford Focus и Opel Astra.

Из-за аварии на близлежащих улицах образовались огромные пробки: по 20-30 минут автомобили стояли даже спустя час после аварии. Однако выказать свое недовольство было совершенно некому – водителя в лежащей на боку «Ладе» не оказалось. Как сообщили «КП»-Рязань» в полдень 13 ноября – автолюбителя-эквилибриста ищут до сих пор.

ДТП, к счастью, обошлось без серьезных травм. Пострадала 24-летняя пассажирка Ford Focus, которая обращалась за помощью врачей. Однако госпитализации не потребовалось.