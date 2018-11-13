В Рязани водитель, сбив юношу, скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-13T12:00:56+03:00

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12 ноября в Рязани неизвестный на автомобиле (марка не указана) сбил 17-летнего юношу, когда тот переходил дорогу по нерегулируемой «зебре», и скрылся с места ДТП. Это случилось на улице Гоголя напротив дома №21. В результате студент сам обращался за медицинской помощью.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, за 10 месяцев в регионе зарегистрировано 162 инцидентов, участники которых тут же уезжали прочь, нарушая закон. В таких ДТП 4 человека погибли и 167 получили травмы.

- Если водитель скрывается с места происшествия, ему грозит административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от 12 до 18 месяцев, либо арест до 15 суток, - напомнили в полиции.