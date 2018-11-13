2018-11-13T11:49:36+03:00
Общество

Рязанский полицейский подал в суд на собственное руководство

В выходные он работает регулярно, однако отгулы за них участковому не дают
Мария БЛИНОВА
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Шиловский районный суд рассмотрит иск местного жителя к работодателю, сообщает пресс-служба суда.

Мужчина служит старшим участковым уполномоченным в Шиловском межрайонном отделе полиции. На работе, в силу ее специфики, он регулярно трудится сверх нормы – в выходные и праздники. За что положены отгулы либо компенсация деньгами.

Однако, обратившись к руководству с просьбой предоставить законный отдых, полицейский получил отказ. По словам участкового, ему сообщили, что данных о переработке просто нет. Сам же полицейский, неся службу в выходные, был уверен, что делает это на основании утвержденных графиков дежурств.

Теперь выяснять, кто из полицейских прав – подчиненный, или его руководство – будет райсуд.

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