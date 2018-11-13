В копилке рязанских мастеров пинг-понга «серебро» и «бронза»

СЕГОДНЯ 10:47 2018-11-13T10:47:19+03:00

В Рязани завершился открытый чемпионат города по настольному теннису

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Игры первой лиги открытого чемпионата города Рязани по настольному теннису состоялись 10-11 ноября в спортивном зале Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова. Об этом – на сайте регионального минспорта.

В борьбе за медали встретились двадцать четыре теннисиста. Победителем турнира стал Игорь Петрушин из Тулы, на втором месте представитель Рязанского радиотехнического университета Евгений Горюнов, «бронзу» турнира завоевал Степан Арзамасцев из рязанской детско-юношеской спортивной школы «Орион».