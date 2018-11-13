Полиция совместно с УНК ликвидировала в центре Рязани наркопритон
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков (УНК) УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по Октябрьскому району Рязани пресекли деятельность наркопритона, расположенного в одном из домов на улице Циолковского. Об этом – на сайте регионального УМВД.
Оперативники УНК получили сведения, что в Рязани в одном из домов на улице Циолковского действует притон для употребления наркотических средств. В ходе проверки полицией факт подтвердился. 42-летний мужчина организовал в своей квартире притон. Полицейские пресекли его деятельность. Во время осмотра жилища стражи правопорядка обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков, со следами наркотических средств.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4-х лет.