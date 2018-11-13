До окончания кампании против гриппа остаются считанные дни

СЕГОДНЯ 10:01 2018-11-13T10:09:52+03:00

Прививка спасает не только от вируса: главное – уберечься от осложнений, вызванных им

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Вакцинировано против гриппа этой осенью прошли более 38% жителей Рязанской области, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

При этом специалисты напоминают – прививочная кампания близится к завершению: учитывая то, как долго формируется постпрививочный иммунитет, укол нужно сделать максимум до 15-20 ноября.

Людям из группы писка вакцинация проводится бесплатно: детям (включая детсадовцев, школьников и студентов); работникам медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременным; людям старше 60 лет; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и других систем организма, больным сахарным диабетом, ожирением и др.

– По прогнозу Национального центра по гриппу ВОЗ в сезон 2018-2019 годов гг. в России ожидается большая активность вирусов гриппа А(H1N1)pdm09 и гриппа В. Начало подъема заболеваемости гриппом ожидается с конца декабря до середины января, – говорится в сообщении Роспотребнадзора. – Как показывает практика, привитые крайне редко болеют гриппом.