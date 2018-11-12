Авария с перевернувшимся автомобилем парализовала движение в центре Рязани

СЕГОДНЯ 21:02 2018-11-12T21:05:39+03:00

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Вечером в понедельник, 12 ноября, на путепроводе на улице Есенина в Рязани произошло ДТП. Очевидцы аварии в группе «Подслушано у водителей в Рязани» в социальной сети «вКонтакте» сообщают, что столкнулись три автомобиля. Одна из машин - темная Lada Priora – опрокинулась.

Из-за ДТП движение в обе стороны по улице Есенина и ближайшим улочкам было практически парализовано.

Серьезных травм в аварии никто не получил.

Информации по ДТП уточняется.