В Рязани сожгли вещдоки по 126 уголовным делам
Наркотики превратились в пепел в большой печи
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Рязанские полицейские сожгли в промышленной печи более 22 кг наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Вещества изъяты у преступников, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков, и хранились как вещественные доказательства до того момента, пока приговор суда вступит в законную силу. Наркотики сожженной партии были вещдоками по 126 уголовным делам. Всего по ним осуждены 135 человек, занимавшиеся доставкой, сбытом, изготовлением и хранением наркотиков.
Под охраной бойцов спецназа «Гром» партию привезли на промышленное предприятие Рязани, где и сожгли в плавильной печи при температуре более 1000 градусов Цельсия.