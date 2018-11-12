На севере Рязанской области полицейские ночью поймали речного браконьера

СЕГОДНЯ 16:55 2018-11-12T17:39:29+03:00

К моменту их «визита» житель Касимова уже наловил несколько килограммов рыбы с помощью остроги и фонарика

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Полицейские задержали 39-летнего жителя Касимова, добывавшего рыбу с помощью остроги – запрещенного орудия лова. Браконьера поймали не Оке. Тот рыбачил на моторной лодке и к визиту правоохранителей успел выловить несколько килограммов рыбы.

- Участковые уполномоченные проводили по моей команде рейд с использованием плавсредств, - прокомментировал ВРИО замначальника по охране общественного порядка МОМВД «Касимовский» подполковник полиции Эльдар Сафаров. – Цель ночного патрулирования – выявление браконьеров. Мужчина с помощью электрического фонаря и остроги ловил рыбу возле набережной Касимова, которая в это время стоит около берега. Ранее он в этом замечен не был, тем не менее, степень его виновности определит суд.

Лодку, острогу и улов изъяли. Против касимовца завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Ему грозит штраф от трехсот до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до двух лет.