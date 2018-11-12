2018-11-12T16:42:13+03:00
Общество

В рязанских магазинах на день прекратят продажу алкоголя

Вынужденный день здоровья на этот раз придется аккурат на субботу
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В ближайшую субботу, 17 ноября, в Рязанской области будет запрещена продажа алкогольной продукции, сообщает пресс-служба регионального министерства промышленности и экономического развития.

Минэконом напоминает, что ограничения введены региональным законом еще семь лет назад. Согласно документу, несколько дней в году купить спиртное в рязанских магазинах нельзя, в том числе – в Международный день студентов, то есть 17 ноября.

Запрет не распространяется на розничную продажу в организациях, оказывающих услуги общественного питания – то есть в кафе и ресторанах алкоголь будет.

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