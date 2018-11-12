Бюджет Рязани сверстан: заложены деньги на проект ФОКа и строительство школы

СЕГОДНЯ 15:44 2018-11-12T15:47:54+03:00

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12 ноября и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов передал председателю Рязанской городской Дымы Юлии Рокотянской проект бюджета на 2019-й и плановый период 2020 и 2021 годов. Согласно документу, почти 80% муниципальных денег планируется пустить на образование (более 6 миллиардов рублей), культуру, спорт и социальную политику.

- Проект сформирован на основе 14 муниципальных и 3 ведомственных программ, удельный вес программных расходов в общем объеме расходов в следующем году составит 98,3%, - сообщили на Радищева, 28.

Если говорить о конкретных мероприятиях, то здесь чиновники выделили содержание новых учреждений – детсада в Кальном и школы искусств в Недостоеве. К ним прибавляется здание спортшколы «Сокол» и расширенные детсады №№106, 139, 146, 150, 154 (кстати, ясельные группы к ДОУ будут пристраиваться и в дальнейшем).

Кроме того, в бюджет заложено проектирование ФОКа на улице Зубковой и финансовое участие в строительстве школы в Горроще.

Городское хозяйство получит свыше 1,1 миллиарда рублей, большая часть (409 миллионов) – на благоустройство.

Соблюсти все процедуры, включая общественные слушания, и принять главный финансовый документ власти планируют в середине декабря.