Рязанская полиция ищет очевидцев смертельного наезда на пенсионерку

СЕГОДНЯ 14:59 2018-11-12T15:00:10+03:00

Также требуется помощь в расследовании ДТП с Renault и ВАЗ

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Следственный отдел областного УМВД разыскивает очевидцев двух ДТП. Одно из них – смертельное – случилось 25 октября на улице Южный промузел в Рязани.

Тогда в 6.45 автобус ПАЗ вблизи дома 13в сбил 77-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части. Смерть наступила сразу же.

С информацией об этом трагическом инциденте просят обращаться на улицу Фирсова, 12, корпус 1 и по телефону (4912) 29-72-56.

По тому же адресу, но другому номеру - (4912) 29-74-99 – ждут тех, кто мог бы помочь в расследовании августовского ДТП. 18-го числа на улице Свободы у дома 35 столкнулись Renault Logan и ВАЗ-2114. Пострадали водители автомобилей и трое пассажиров.