2018-11-12T14:41:32+03:00
Общество

В Рязани закрывают два киоска по продаже транспортных носителей УмКА

Официальная причина – невостребованность у горожан
Мария БЛИНОВА
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В областном центре прекращают работать два киоска, в которых можно было купить или пополнить носители для оплаты проезда в общественном транспорте – карты, брелоки и браслеты. По информации оператора, обслуживающего носители, это связано с тем, появилась масса вариантов оплачивать проездные безналично и киоски все менее популярны у рязанцев.

В результате с 6 декабря закроют два киоска: на улице Грибоедова, д. 50а (остановка «пл. Свободы») и на улице Октябрьская, д. 64 (остановка «Пирогова»).

Неподалеку от обоих есть пункты пополнения и подключения транспортных карт. Список адресов и другая полезная информация на сайте картаумка.рф.

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