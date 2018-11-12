2018-11-12T13:07:38+03:00
Происшествия

В Рязани горят цеха бывшего завода «Центролит» (видео)

Пожар тушат восемь расчетов
Константин МОГИЛИН
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Возгорание произошло утром 12 ноября.Возгорание произошло утром 12 ноября.
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В Рязани горит «Завод точного литья», расположенный в Южном промузле. Возгорание произошло утром в понедельник, 12 ноября. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Рязанской области на место ЧП направлено восемь пожарных автомобилей. Площадь возгорания устанавливается.

Напомним, когда-то здесь находился крупнейший в центральной России литейный завод «Центролит». В его цехах с 1997 года и действует новое предприятие, которое занимается производством чугунного и стального литья, литья по выплавляемым моделям, а также художественным отливом из чугуна и цветных сплавов.

Рязань. Пожар на Центролите.

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