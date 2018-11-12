Пожар в рязанском райцентре унес человеческую жизнь
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром 11 ноября в райцентре Сасово произошел серьезный пожар. Горел трехквартирный дом на улице Пундикова. Пламя полностью уничтожило две квартиры, еще одна квартира серьезно повреждена.
Издательство «Пресса» уточняет, что в тот вечер в гости к пенсионерке, проживающей в указанном доме, пришла подруга. Женщины часто злоупотребляли спиртным.
Пожар увиден один из жителей соседнего дома. Он вызвал пожарных.
Из дома срочно эвакуировали молодую семью с детьми. Спасли жизнь и проживавшей в доме пенсионерке – она сейчас в реанимации. А вот гостившую у нее подругу спасти не удалось – она погибла.
В ликвидации пожара принимали участие четыре пожарных автомобиля и 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
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