2018-11-12T12:39:35+03:00
Происшествия

Пожар в рязанском райцентре унес человеческую жизнь

Еще одна пострадавшая находится в реанимации
Роман ДОРОФЕЕВ
Поделиться:
Фото: издательство "Пресса".Фото: издательство "Пресса".
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что утром 11 ноября в райцентре Сасово произошел серьезный пожар. Горел трехквартирный дом на улице Пундикова. Пламя полностью уничтожило две квартиры, еще одна квартира серьезно повреждена.

Издательство «Пресса» уточняет, что в тот вечер в гости к пенсионерке, проживающей в указанном доме, пришла подруга. Женщины часто злоупотребляли спиртным.

Пожар увиден один из жителей соседнего дома. Он вызвал пожарных.

Из дома срочно эвакуировали молодую семью с детьми. Спасли жизнь и проживавшей в доме пенсионерке – она сейчас в реанимации. А вот гостившую у нее подругу спасти не удалось – она погибла.

В ликвидации пожара принимали участие четыре пожарных автомобиля и 12 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Еще больше материалов по теме: «Новости Рязани»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24