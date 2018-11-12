В Рязани три дня будут отключать электричество

СЕГОДНЯ 12:34 2018-11-12T12:35:20+03:00

Произойдет это в Шлаковом и в Приокском

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На 13-15 ноября в Рязани запланированы ремонтные работы на воздушной линии. Из-за них на нескольких участках в микрорайонах Шлаковый и Приокский временно отключат электроэнергию.

Так, 13-го числа с 9 до 16 часов одного из благ цивилизации лишатся жители ряда домов на улицах Дачной, Луковской, Луговой, а на 1-м и 3-м Дачных переулках. А 14 и 15 ноября с 10 до 18 часов работы пройдут в Шлаковом. Без света останутся жители восьми улиц (частично): Декабристов и проезда Декабристов, Ломоносова, Космодемьянской, Гастелло, Бабушкина и 1-го проезда Бабушкина, Пугачева.

С полным списком адресов можно ознакомиться ниже и на сайте администрации города.

13.11.2018, 9.00-16.00:

- ул. Дачная, д. с 7 по 61,

- ул. Луковская, д. с 5 по 62,

- ул. Луговая, д. с 2 по 54,

- ул. 1-й Дачный переулок, д. с 1 по 6,

- ул. 2-й Дачный переулок.

14.11.2018, 15.11.2018, 10.00-18.00:

- ул. Декабристов, д. с 5/2 по 25, д. 5а, д. 5б, д. 5в,

- ул. Ломоносова, д. с 48 по 72, д. с 15/37 по 16/49,

- ул. Космодемьянской, д. 63/22, д. 59, д. 61, д. с 58 по 64/16, д. с 45 по 51/14, д. 55, д. 57,

- ул. Гастелло, д. 9, д. 10, д. 11, д. с 3 по 9, д. с 8 по 16/49,

- ул. Бабушкина, д. 6/10, д. с 11/9 по 21/10, д. с 36/11 по 46/12,

- ул. 1-й проезд Бабушкина, д. 6/10, д. 11, д. с 3 по 9, д. с 8 по 16/49,

- ул. Пугачева, д. с 53/24 по 61/26,

ул. проезд Декабристов, д. с 1/19 по 7/20, д. с 2/21 по 6.