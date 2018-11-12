В рязанской деревне пьяный мужчина опрокинул автомобиль

СЕГОДНЯ 12:13 2018-11-12T12:14:18+03:00

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За минувшие выходные в Рязанской области сотрудники ГИБДД задержали 27 нетрезвых водителей. Один из задержанных успел, к сожалению, совершить ДТП.

В воскресенье, 11 ноября, в деревне Полиловка Александро-Невского района в 11.30 50-летний мужчина не справился с управлением и опрокинул автомобиль ВАЗ-2106.

Водитель получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. В ходе освидетельствования было установлено, что в крови автолюбителя содержится 1.161 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в 30 000 рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.