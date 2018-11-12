В рязанской деревне пьяный мужчина опрокинул автомобиль
За минувшие выходные в Рязанской области сотрудники ГИБДД задержали 27 нетрезвых водителей. Один из задержанных успел, к сожалению, совершить ДТП.
В воскресенье, 11 ноября, в деревне Полиловка Александро-Невского района в 11.30 50-летний мужчина не справился с управлением и опрокинул автомобиль ВАЗ-2106.
Водитель получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь. В ходе освидетельствования было установлено, что в крови автолюбителя содержится 1.161 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в 30 000 рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность.
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