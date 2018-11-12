В Рязани женщина погибла под колесами Mitsubishi

СЕГОДНЯ 11:39 2018-11-12T11:42:54+03:00

По предварительной информации, она шла не по переходу

Изменить размер текста: A A

9 ноября на улице Интернациональной в Рязани в ДТП погибла женщина-пешеход. 71-летняя горожанка, по предварительной информации, переходила дорогу в неположенном месте и попала под Mitsubishi. Случилось это примерно в 18.30.

- В результате происшествия женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП, - сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Как уточняется, автомобилем управлял 38-летний житель областного центра.

Всего за пятницу и минувшие выходные в 18 авариях 2 человека погибли и 21 пострадал. Автоинспекторы задержали 27 водителей, которые сели за руль нетрезвыми.