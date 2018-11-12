На рязанском подворье сгорели 5 тонн сена

СЕГОДНЯ 11:30 2018-11-12T11:30:59+03:00

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Днем в воскресенье, 11 ноября, в селе Льгово Рязанского района случился пожар, сообщает издательство «Пресса». Огонь на одном из подворий вспыхнул около 13.25.

Местные жители перепугались не на шутку: дым валил капитальный, а потому сразу было непонятно – далеко ли пожар от домов и сараев. Оказалось, что загорелось сено, которое, к счастью, находилось на безопасном от построек расстоянии.

По информации отдела надзорной деятельности Рязанского района ГУ МЧС России по Рязанской области, на место выехали и боролись с огнем два пожарных расчета. Из людей никто не пострадал, однако 5 тонн сена, заготовленных для скота на зиму, сгорели полностью. Предварительная версия случившегося – неосторожное обращение с огнем.