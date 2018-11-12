В улетевшей с рязанской дороги «Приоре» пострадали два маленьких ребенка
Автомобиль опрокинулся и врезался в дерево
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье,11 ноября, в Скопине произошло ДТП. По информации рязанского управления ГИБДД авария в райцентре случилась около семи вечера.
По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Приора», превысив скоростной режим и неправильно выбрав дистанцию, врезался в ехавшую попутно легковушку Toyota Venza.
От удара отечественное авто улетело в кювет, опрокинулось и врезалось в дерево. В результате пострадали четыре человека: водитель «Лады», 25-летняя пассажирка и двое детей – 3 и 7 лет. Все они с травмами отправлены в больницу. Водитель Toyota Venza не пострадал.