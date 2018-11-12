Молодая рязанка на иномарке спровоцировала ДТП с тремя авто

СЕГОДНЯ 10:42 2018-11-12T10:42:44+03:00

Водитель одной из машин в итоге в больнице

Изменить размер текста: A A

В минувшее воскресенье на 177 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Авария случилась около 9.40 утра.

32-летняя рязанка на автомобиле Honda CR-V, по предварительной информации, ехала со стороны Москвы и врезалась в остановившуюся в попутном направлении «Калину». От удара отечественная легковушка отлетела на стоящий спереди ТОYОТА RАV4.

В результате водитель «Калины» госпитализирован, водитель Honda CR-V обращалась за помощью врачей.