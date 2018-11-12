2018-11-12T10:42:44+03:00
Происшествия

Молодая рязанка на иномарке спровоцировала ДТП с тремя авто

Водитель одной из машин в итоге в больнице
Мария БЛИНОВА
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Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
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В минувшее воскресенье на 177 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Авария случилась около 9.40 утра.

32-летняя рязанка на автомобиле Honda CR-V, по предварительной информации, ехала со стороны Москвы и врезалась в остановившуюся в попутном направлении «Калину». От удара отечественная легковушка отлетела на стоящий спереди ТОYОТА RАV4.

В результате водитель «Калины» госпитализирован, водитель Honda CR-V обращалась за помощью врачей.

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