Молодая рязанка на иномарке спровоцировала ДТП с тремя авто
Водитель одной из машин в итоге в больнице
Фото: Пресс-служба УГИБДД УМВД России по Рязанской области.
Изменить размер текста:
В минувшее воскресенье на 177 километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП, сообщает пресс-служба регионального управления Госавтоинспекции. Авария случилась около 9.40 утра.
32-летняя рязанка на автомобиле Honda CR-V, по предварительной информации, ехала со стороны Москвы и врезалась в остановившуюся в попутном направлении «Калину». От удара отечественная легковушка отлетела на стоящий спереди ТОYОТА RАV4.
В результате водитель «Калины» госпитализирован, водитель Honda CR-V обращалась за помощью врачей.