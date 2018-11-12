За лучшее новогоднее оформление рязанским магазинам обещают диплом

СЕГОДНЯ 10:21 2018-11-12T10:21:58+03:00

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В администрации Рязани утверждено Положение о конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.

Оценивать будут пять видов организаций – для каждого есть своя номинация: торговые центры, продовольственные и непродовольственные магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

Для участия предприятия города должны сами подать соответствующее заявление. Оценивать праздничное оформление будут по ряду критериев, в том числе новогоднее оформление витрин, фасадов, прилегающей территории, торгового зала и внешний вид персонала. По каждому из критериев члены жюри вынесут баллы, по сумме которых и определят победителей.

Прием заявок стартует 3 декабря, итоги горадминистрация должна подвести не позднее 25 числа. Победителей и участников наградят дипломами.