Каждый десятый пожар в рязанских лесах начался из-за грозы

СЕГОДНЯ 09:49 2018-11-12T09:49:31+03:00

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В Рязани подвели итоги пожароопасного сезона 2018 года. По информации пресс-службы регионального минприродопользования, на этот раз сезон длился больше шести месяцев, точнее 208 дней. При этом в среднем температура воздуха была на 1,5°С выше климатической нормы.

Чаще всего леса горели в Клепиковском районе и в Криушинском лесничестве. В пределах государственного лесного фонда произошло 16 пожаров общей площадью 9 гектаров. Один пожар случился в Окском заповеднике – здесь горели 13 гектаров леса. Восемь раз огонь тушили в военном участковом Селецком лесничестве – за лето площадь пожаров превысила 10 гектаров.

Основная причина – нарушение жителями области правил безопасности: из-за людей произошло 75%, то есть три из четырех возгораний. В 15% случаев огонь переходил на лес с полос отвода ЛЭП, в 10% случаев пожар возникал из-за грозы.

– Все пожары были локализованы и ликвидированы в день обнаружения, – отмечают в минприродопользования.