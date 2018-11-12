Три десятка рязанских сирот получили квартиры благодаря приставам

СЕГОДНЯ 09:24 2018-11-12T09:24:46+03:00

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В октябре 34 молодых рязанца получили ключи от собственного жилья – под контролем судебного пристава-исполнителя, сообщает пресс-служба регионального УФССП России по Рязанской области.

Не секрет, что очередь из детей-сирот, которых государство обязано обеспечить жильем, не убывает. А потому часть молодых людей, мыкающихся по чужим углам, идут в суд. Здесь, как правило (но не всегда), решения выносятся в пользу сирот – суд обязывает муниципалитеты выдать квартиры. Однако на практике эти решения оперативно исполняются не всегда – вердикт вынесен, но так и остается на бумаге.

Тогда в дело вмешиваются приставы. По информации пресс-службы ведомства, в Рязани процесс выдачи жилья сиротам продвигается и благодаря тому, что региональное правительство предоставило бюджету города субвенции – именно на эти цели.