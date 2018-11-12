2018-11-12T00:08:19+03:00
Происшествия

В Рязанской области пропал 78-летний пенсионер

От жителя Кораблинского района нет никаких вестей с 10 ноября
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Вечером в воскресенье, 11 ноября, поисково-спасательный отряд «Liza Aletr Рязань» объявил о пропаже 78-летнего жителя поселка Газопровод Кораблинского района. Местонахождение Игоря Ивановича Киселева не известно с 10 ноября.

Его приметы:

рост 160 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые с желтоватым оттенком, глаза серые.

Был одет в: черные брюки, черные ботинки, серую шапку с отворотом, черную (или зеленую) куртку.

Мужчина сильно сутулится.

Все, кто располагает любой информаций о Игоре Ивановиче просят позвонить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

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