2018-11-11T17:44:58+03:00
Общество

В понедельник в Рязанской области похолодает до -14 градусов

Днем ожидается от -5 до 0
Анастасия КУДРЯШОВА
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В понедельник, 12 ноября, в Рязанской области ожидается небольшая облачность без осадков. Прогноз погоды сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По прогнозу синоптиков на дорогах региона местами сохранится гололедица. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ночью по области прогнозируют температуру воздуха -11…-6 ºС, местами предвещают до 14 градусов мороза. Днем синоптики обещают от -5 до 0 градусов по Цельсию.

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