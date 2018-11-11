В понедельник в Рязанской области похолодает до -14 градусов
Днем ожидается от -5 до 0
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В понедельник, 12 ноября, в Рязанской области ожидается небольшая облачность без осадков. Прогноз погоды сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
По прогнозу синоптиков на дорогах региона местами сохранится гололедица. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду.
Ночью по области прогнозируют температуру воздуха -11…-6 ºС, местами предвещают до 14 градусов мороза. Днем синоптики обещают от -5 до 0 градусов по Цельсию.
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