2018-11-11T15:01:21+03:00
Происшествия

В рязанском райцентре при пожаре пострадал человек

Загорелся жилой трехквартирный дом
Анастасия КУДРЯШОВА
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В воскресенье, 11 ноября, на улице Пундикова в городе Сасово загорелся жилой трехквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 5.44 утра. Огнем охватило деревянный дом с шиферной кровлей. Две квартиры выгорели полностью, а одна серьезно повреждена в результате пожара.

Во время происшествия пострадал человек. О его состоянии и личности пока не сообщается.

Причину возгорания и нанесенный ущерб предстоит установить.

На пожар выезжали 4 пожарных автомобиля и 12 спасателей.

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