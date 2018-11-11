2018-11-11T13:43:20+03:00
Общество

Рязанская студентка победила в национальной премии «Студент года-2018»

Еще одна представительница Рязанской области стала лауреатом в номинации «Общественник года»
Анастасия КУДРЯШОВА
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Елизавета Марьина учится в Михайловском экономическом колледже-интернате. Фото: РСМ.Елизавета Марьина учится в Михайловском экономическом колледже-интернате. Фото: РСМ.
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Студентка Михайловского экономического колледжа-интерната Елизавета Марьина стала победителем в номинации «Творческая личность года» Российской национальной премии «Студент года - 2018» профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщается в рязанской группе Российского союза молодежи.

Наш регион представляла еще одна студентка, и девушка также вошла в число лучших. Учащаяся Рязанского политехнического колледжа Елена Лазутина стала лауреатом в номинации «Общественник года».

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