Рязанская студентка победила в национальной премии «Студент года-2018»

СЕГОДНЯ 13:43 2018-11-11T13:43:20+03:00

Еще одна представительница Рязанской области стала лауреатом в номинации «Общественник года»

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Студентка Михайловского экономического колледжа-интерната Елизавета Марьина стала победителем в номинации «Творческая личность года» Российской национальной премии «Студент года - 2018» профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщается в рязанской группе Российского союза молодежи.

Наш регион представляла еще одна студентка, и девушка также вошла в число лучших. Учащаяся Рязанского политехнического колледжа Елена Лазутина стала лауреатом в номинации «Общественник года».