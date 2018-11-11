В Рязани на Московском загорелись производственные цеха

СЕГОДНЯ 11:54 2018-11-11T13:51:55+03:00

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В воскресенье утром, 11 ноября, в Московском микрорайоне в Рязани загорелись производственные помещения. Видео с места происшествия разместили очевидцы в группе «Типичная Рязань».

- Зрелище не из приятных, жуткий черный дым, - написали очевидцы и предположили, что горят склады «Рельеф-центра».

В пресс-службе рязанских спасателей пояснили, что пожар в производственном цехе на улице Зафабричной уже ликвидирован. Огонь повредил склад и продукцию на открытой площадке.

В тушении принимали участие 5 пожарных машин и 15 спасателей. Пострадавших нет.