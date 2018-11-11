2018-11-11T10:41:17+03:00
Происшествия

На Солотчинском мосту под Рязанью произошла массовая авария

Морозной ночью дорога превратилась в каток
Анастасия КУДРЯШОВА
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В ночь на воскресенье, 11 ноября, на трассе в сторону Солотчи на мосту через Оку произошло массовое ДТП. Об этом сообщили очевидцы происшествия в группе «Подслушано у водителей Рязани» в соцсети «ВКонтакте».

- Массовое ДТП на Солотчинском мосту. Все во льду. Скидывайте скорость при подъезде! – написал автор поста.

- Вышел из машины на мостовое покрытие и не смог сделать ни шага, - пояснил участник событий.

Очевидцы сообщают, что в аварии столкнулись бензовоз и 5-7 легковых автомобилей. Официальной информации о ДТП пока не поступало.

Напомним, минувшей ночью в Рязанской области столбики термометров опустились до 7 градусов мороза, и на дорогах образовалась гололедица. Некоторые водители еще не успели сменить на машинах летние шины на зимние, и попали в сложные дорожные условия. Тем временем, рязанская ГИБДД не раз предупреждала автолюбителей, что на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков передвигаться крайне опасно, поскольку сцепление с дорогой существенно снижается.

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