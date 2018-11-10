2018-11-10T16:00:52+03:00
Общество

В Рязанской области похолодает до -7

Выше 0 температура в воскресенье не поднимется
Антон КОНОВАЛОВ
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 11 ноября. С начала последнего месяца календарной осени в нашем регионе было стабильно теплее климатической нормы. Теперь же метеорологи предсказывают похолодание: температура воздуха в воскресенье по области составит -2…-7 градусов ночью и 0…-5 днем.

В Скопинском, Сараевском, Спасском, Рыбновском и Клепиковском районах в темное время суток ожидаются небольшие осадки. Также ночью и утром местами возможен туман и гололедица.

Ветер будет восточным и юго-восточным с порывами до 15 метров в секунду.

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