В Рязанской области похолодает до -7
Выше 0 температура в воскресенье не поднимется
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Опубликован прогноз Рязанского гидрометцентра на 11 ноября. С начала последнего месяца календарной осени в нашем регионе было стабильно теплее климатической нормы. Теперь же метеорологи предсказывают похолодание: температура воздуха в воскресенье по области составит -2…-7 градусов ночью и 0…-5 днем.
В Скопинском, Сараевском, Спасском, Рыбновском и Клепиковском районах в темное время суток ожидаются небольшие осадки. Также ночью и утром местами возможен туман и гололедица.
Ветер будет восточным и юго-восточным с порывами до 15 метров в секунду.