Отчет о проверках питания в рязанских школах представят губернатор и прокурор

СЕГОДНЯ 13:48 2018-11-10T13:48:22+03:00

Изменить размер текста: A A

15 ноября в Рязани состоится брифинг с участием губернатора Николая Любимова и руководителей областной прокуратуры. Он будет посвящен результатам проверки организации питания в школах и других образовательных учреждениях, которую проводила межведомственная комиссия.

Проблема качества продуктов, которыми кормят учащихся, неоднократно поднималась на уровне областных властей. В конце октября произошел скандал в школе №57 областного центра, где повара выливали суп из тарелок обратно в кастрюлю, якобы чтобы затем накормить им детей. Последовали массовые проверки с участием главы региона, но еще ранее Роспотребнадзор регулярно сообщал о выявленных нарушениях.

Параллельно развивалась криминальная история, связанная с МП «Детское питание». По этому уголовному делу задержали и заключили под стражу директора предприятия Александра Дворецкого и советника главы администрации на общественных началах Александра Зайкина. Расследование продолжается.

- Не исключаю, что в результате следственных действий появятся новые имена и интересанты, - заявлял 1 ноября Николай Любимов.