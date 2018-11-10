Рязанка выиграла суд о досрочной пенсии, несмотря на изменения в законах

СЕГОДНЯ 10:36 2018-11-10T10:39:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рыбновском районе женщина добилась признания своего права на досрочную пенсию. Будучи работником просвещения, она требовала включить в свой стаж периоды работы вожатой в оздоровительном лагере «Солнечный» и учебы в Рязанском государственном педагогическом институте, однако Пенсионный фонд РФ (его местное отделение) этого делать не стал.

Ответчик настаивал, что в стаж должна включаться только работа в должностях и учреждениях, включенных в утвержденные Правительством РФ в 1999 году списки. Исходя из позиции госучреждения, формально истица не осуществляла педагогическую деятельность. Однако суд, опираясь на советские нормы права и одну из статей Конституции РФ, пришел к иному выводу:

- Вновь принятое законодательство не может служить основанием для ухудшения условий реализации права на пенсионное обеспечение, на которое рассчитывало застрахованное лицо до введения в действие нового правового регулирования, - говорится в релизе.

В итоге ответчика обязали включить в льготный стаж периоды работы и учебы ответчицы для досрочного назначения пенсии по старости.